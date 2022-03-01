الجيش الأوكراني: 3 دول أوروبية تنقل لأوكرانيا 70 طائرة قد تكون مرابطة في بولندا

أفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية بأن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا 70 طائرة حربية قد تكون مرابطة في المطارات البولندية.

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وكتب المكتب في صفحته على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "70 طائرة للجيش الأوكراني! ينقل شركاؤنا إلينا طائرات من طراز "ميغ-29" و"سو-25"! وعند الحاجة من الممكن أن تكون مرابطة في المطارات البولندية التي سينفذ الطيارون الأوكرانيون مهامهم القتالية منها".

وأضاف أن بلغاريا تنقل لأوكرانيا 16 مقاتلة من طراز "ميغ-29" و14 طائرة هجومية من طراز "سو-25" فيما تنقل بولندا 28 مقاتلة من طراز "ميغ-29" وسلوفاكيا – 12 مقاتلة من طراز "ميغ-29".

وأفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، سابقا، بأن وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم الأسلحة الفتاكة بقيمة 450 مليون يورو لأوكرانيا. وإضافة إلى ذلك أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي سينقل إلى أوكرانيا طائرات حربية.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: تاس