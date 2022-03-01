العدل الدولية تنظر في شكوى أوكرانيا ضد روسيا

حددت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل موعدا للنظر في شكوى أوكرانيا على موسكو، مطالبة بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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ورفعت كييف قضية أمام محكمة العدل الدولية يوم السبت متهمة روسيا بالتخطيط لإبادة جماعية في أوكرانيا وطالبت بـ'إجراءات مؤقتة" عاجلة تطلب من موسكو وقف الأعمال العدائية.

وسيقدم محامو أوكرانيا حججهم في 7 مارس لدعم طلبها، وسيمنح محامو روسيا وقتا للرد في الثامن من مارس.

وقبل جلسات الاستماع، بعثت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوغي، برسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الصدد.

وتقضي محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وغالبا ما تستغرق قراراتها سنوات طويلة، ولكن غالبا ما يتم إصدار الأوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة بسرعة.

المصدر: أ ب