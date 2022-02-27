زيلينسكي: كييف رفعت دعوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي طالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل.

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وكتب زيلينسكي في تغريدة على صفحته في "تويتر" اليوم الأحد: "رفعت أوكرانيا بشكل رسمي دعوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. نطالب بمساءلة روسيا على تحريفها مفهوم الإبادة الجماعية من أجل تبرير العدوان. نلتمس من المحكمة أن تأمر روسيا فورا بوقف أعمالها القتالية وأن تحدد موعدا لجلسة الاستماع الأسبوع المقبل".

وفي 24 فبراير أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قرر إطلاق عملية عسكرية خاصة من أجل الدفاع عن أهالي سكان منطقة دونباس. وأشار إلى أن أهداف العملية هي حماية الناس من الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل النظام في كييف وتجريد أوكرانيا من السلاح واستئصال النازية فيها ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدموية الكثيرة بحق المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".

المصدر: "تاس"