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قديروف يكشف حصيلة القتلى والجرحى من الجنود الشيشان ضمن القوات الروسية في أوكرانيا

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قديروف يكشف حصيلة القتلى والجرحى من الجنود الشيشان ضمن القوات الروسية في أوكرانيا
Sputnik
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
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أفاد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بمقتل شيشانيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة في أوكرانيا.

وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام": "اختار هؤلاء الشيشان أن يصبحوا أبطالا ضحوا بأرواحهم من أجل أمن البلدين. كان لديهم الأمر وهو تقليل الخسائر بين المدنيين في أوكرانيا وهم نفذوا ذلك".

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وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: نوفوستي

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