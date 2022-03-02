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كييف: طلبنا من تل أبيب حظر بث القنوات الروسية في إسرائيل

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كييف: طلبنا من تل أبيب حظر بث القنوات الروسية في إسرائيل
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قال سفير أوكرانيا في تل أبيب إنه طلب من السلطات الإسرائيلية وقف بث القنوات التابعة للحكومة الروسية في إسرائيل.

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وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا حظر قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دوله.

وأعلنت البعثة الفرنسية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حظر بث "سبوتنيك" و"RT"، في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت البعثة أن الممثلين وافقوا كذلك على حظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

كما وافق الممثلون الدائمون على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT الدولي بين البنوك.

المصدر: وكالات

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