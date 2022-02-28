تراس: حظر RT في بريطانيا قد يؤدي إلى حظر "بي بي سي" في روسيا

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بأن حظر عمل قناة RT في بريطانيا قد يؤدي إلى حظر عمل قناة "بي بي سي" البريطانية في روسيا.

وقالت تراس في كلمة أما البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين: "ندرس ما الذي يمكننا أن نعمله مع RT، ولكن من حيث الواقع حظر RT في المملكة المتحدة سيؤدي على الأرجح إلى حظر القنوات مثل "بي بي سي" في روسيا".

وتابعت: "ونحن نريد أن تكون لدى سكان روسيا إمكانية الاطلاع على حقيقة ما يقوم به فلاديمير بوتين. ولذلك يجب أن نتخذ قرارات مدروسة، وتعمل وزيرة الثقافة على ذلك في الوقت الحالي".

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وكانت هيئة "أوفكوم" البريطانية التي تراقب عمل وسائل الإعلام في المملكة، على فتح 15 تحقيقا جديدا مع قناة RT بشبهة انتهاكها لقواعد "أوفكوم" الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المثيرة للجدل.

ويدور الحديث في التحقيقات عن التقارير والنشرات الإخبارية عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.

المصدر: تاس