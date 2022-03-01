"آبل" تعلن تعليق بيع منتجاتها في روسيا

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية تعليق بيع منتجاتها في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان لها: "لقد قررنا تعليق مبيعات كل منتجاتنا في روسيا. الأسبوع الماضي أوقفنا التصدير إلى قناة مبيعاتنا في روسيا".

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في وقت سابق ذكرت الخدمة الصحفية لنظام بطاقات الدفع الروسية أن عملاء البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات لن يتمكنوا من الدفع باستخدام بطاقات Apple Pay وGoogle Pay في روسيا.

ولفتت الخدمة الصحفية لنظام بطاقات الدفع الروسية إلى أنه بوسع المستخدمين تحميل برامج بنوكهم على أجهزتهم والدفع عبرها بشكل حر في روسيا، ريثما تصدر لهم بطاقات جديد عن بنوكهم، بما لا يعطل حوالاتهم وتعاملاتهم المالية.

المصدر: RT