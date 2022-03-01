الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا حظر RT و"سبوتنيك"

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا حظر قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد.

وأعلنت البعثة الفرنسية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حظر بث "سبوتنيك" و"RT"، في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت البعثة أن الممثلين وافقوا كذلك على حظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

كما وافق الممثلون الدائمون على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT الدولي بين البنوك.

المصدر: وكالات