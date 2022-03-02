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موسكو: القواعد الأمريكية في أوروبا تمثل تهديدا كبيرا لأمن روسيا

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موسكو: القواعد الأمريكية في أوروبا تمثل تهديدا كبيرا لأمن روسيا
Globallookpress
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف غينادي غاتيلوف أن القواعد العسكرية الأمريكية بأوروبا تشكل تهديدا لأمن روسيا، مشددا على ضرورة إزالة السلاح النووي الأمريكي من المنطقة.

وقال غاتيلوف في تصريح لقناة "الميادين": "الوقت ملائم لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية، ومن كل مكان".

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وأضاف أن الأمريكيين ينشرون قواعد عسكرية ويزودونها بأسلحة نووية وهذا تهديد كبير لأمن روسيا.

وتابع: نطالب واشنطن منذ فترة طويلة بإزالة هذه الأسلحة بعيدا عن حدودنا.

المصدر: "الميادين"



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