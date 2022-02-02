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إسرائيل ترصد 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من "أوميكرون"

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إسرائيل ترصد 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من
Globallookpress
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أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من متحور "أوميكرون" BA.2، حتى الآن.

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وقالت رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، شارون ألروي بريس، إنه تم اكتشاف ما يقرب من 297 حالة إصابة بسلالة كورونا BA.2 في إسرائيل.

وأوضحت أن "من بين أولئك الذين تم العثور عليهم، يتعافى 12 شخصا".

وأضافت أن وزارة الصحة ليست على علم حتى الآن بحالات إصابة متكررة تتعلق بالسلالة الجديدة.

وقد تكون سلالة BA.2 قابلة للانتقال بمقدار 1.5 مرة أكثر من متغير Omicron الأصلي BA.1، وفقا لبيانات مراقبة الأمراض المعدية في الدنمارك.

المصدر: JPOST

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