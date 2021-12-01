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وكالة إيرانية: اشتباكات بين "طالبان" وحرس الحدود الإيراني بسبب سوء فهم

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وكالة إيرانية: اشتباكات بين
Reuters Caren Firouz
عسكري إيراني على الحدود مع أفغانستان.
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أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية اندلاع اشتباكات بين مقاتلي حركة "طالبان" الأفغانية وعناصر حرس الحدود الإيراني، اليوم الأربعاء، بسبب "سوء فهم حدودي".

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وذكرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة الإيرانية أن اشتباكات وقعت بعد ظهر اليوم في منطقة شغالك قرب ولاية نيمروز بسبب سوء فهم حدودي حدث بين حرس الحدود الإيراني و"طالبان".

ونقلت "تسنيم" عن مسؤول إيراني "مطلع" أن الاشتباكات مع "طالبان" توقفت، مشيرة إلى أن السلطات الأفغانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة.

ووشدد المسؤول على أن التقارير حول استيلاء "طالبان" على بعض نقاط التفتيش الإيرانية "كاذبة جذريا"، وأشار أن الحرس الحدودي الإيراني يسيطر حاليا بالكامل على حدود البلاد.

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وفي وقت سابق من الأربعاء أفادت وكالة "Aamaj News" الأفغانية، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على حدود أفغانستان مع إيران بين مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود الإيراني.

وقالت الوكالة إن الاشتباكات دارت في قضاء كانغ بولاية نيمروز شمال أفغانستان، مضيفة أن "طالبان" تمكنت من بسط السيطرة على بعض نقاط التفتيش لحرس الحدود الإيراني.

المصدر: "تسنيم" + وكالات

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