مراسلنا: الجيش السوداني يرد على قصف مدفعي إثيوبي استهدف مناطق حدودية فجر اليوم

أفاد مراسلنا في السودان بأن الاشتباكات تجددت اليوم على الحدود الشرقية، بعد تعرض مناطق حدودية إلى قصف مدفعي إثيوبي ما دفع الجيش السوداني للرد عليه.

وقال مراسلنا إن الاشتباك الذي وقع فجر اليوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتشهد الحدود السودانية - الإثيوبية توترا منذ فترة، يتحول أحيانا إلى اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني والمليشيات الإثيوبية.

وأعلن الجيش السوداني نهاية الأسبوع الماضي، عن مقتل 6 عسكريين سودانيين جراء هجوم للجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة الحدودية.

المصدر: RT