روسيا وتركيا تبحثان اتفاقا حكوميا مشتركا حول التعاون في دراسة الفضاء

قال المكتب الصحفي، لهيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن وفدا من روسيا ناقش مع إدارة وكالة الفضاء ووزارة الصناعة بتركيا، إعداد اتفاقية حكومية مشتركة حول التعاون في الفضاء.

وذكر المكتب الصحفي، أن الوفد الروسي برئاسة ممثل الرئيس الروسي للتعاون الدولي في الفضاء، والمدير العام للمؤسسة الحكومية دميتري روغوزين، بحث كذلك مع الجانب التركي، التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وحدد الطرفان المجالات الواعدة للتعاون الثنائي في الفضاء، وكذلك الخطوات العملية لتنفيذها.

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وأكد المكتب الصحفي، أن هذه الوثيقة يجب أن تصبح الأساس القانوني لمزيد من العمل المشترك بين روسيا وتركيا في الفضاء الكوني.

المصدر: نوفوستي