بتمويل أمريكي.. الكشف عن تجارب صادمة على الكلاب بمختبر في تونس

يواجه أنتوني فاوتشي كبير الخبراء الأمريكيين للأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض اتهامات بتمويل تجارب وحشية على الكلاب في أحد المختبرات بتونس.

واتهمت منظمة "White Coat Waste Project" غير الربحية فاوتشي بتمويل مشروع لإجراء تجارب فظيعة على كلاب بيغل أصيبت بطفيليات مسببة للأمراض وذلك من أجل اختبار عقار تجريبي.

وحصلت المنظمة على وثائق بموجب قانون حرية المعلومات، تظهر أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنفق 1.68 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لإجراء تلك التجارب التي تمت في مختبر بتونس.

وقالت إنه تم استخدام ما يصل إلى 44 جروا من البيغل كجزء من التجربة، ويُزعم أن الحبال الصوتية لبعض الكلاب قد أزيلت لإسكات نباحها.

وأضافت المنظمة غير الربحية أن التحقيق الذي أجرته كشف أن قسم فاوتشي التابع للمعاهد الوطنية للصحة أرسل جزءا من منحة بقيمة 375.800 دولار إلى مختبر في تونس.

What in the world. 'White Coat Waste claims that 44 beagle puppies were used in a Tunisia, North Africa, laboratory, and some of the dogs had their vocal cords removed, allegedly so scientists could work without incessant barking.' | TheHill https://t.co/o4OGDMomYt — Lea Lundy (@leaglundy) October 23, 2021

وأفادت بأنه تم وضع رؤوس الكلاب في أقفاص شبكية مليئة بذباب الرمل الجائع حتى تأكلها حية ليتم في ما بعد تشريحها.

وذكرت صحيفة "The Hill" أن مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بحثت عن إجابات من المعاهد الوطنية للصحة وفاوتشي حول التمويل الذي تم توفيره لإجراء هذه التجارب بتونس.

Type in ''Fauci Beagle'' on Google News, it will show the same thing, take the cotton out of your ears, Fauci is an evil human being who should be brought before a court of law and tried. pic.twitter.com/swvVycA7rz — MrTrixRabbit (@MrTrixRabbit) October 24, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية