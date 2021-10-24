 
مباشر

بتمويل أمريكي.. الكشف عن تجارب صادمة على الكلاب بمختبر في تونس

أخبار العالم

بتمويل أمريكي.. الكشف عن تجارب صادمة على الكلاب بمختبر في تونس
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkwo

يواجه أنتوني فاوتشي كبير الخبراء الأمريكيين للأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض اتهامات بتمويل تجارب وحشية على الكلاب في أحد المختبرات بتونس.

واتهمت منظمة "White Coat Waste Project" غير الربحية فاوتشي بتمويل مشروع لإجراء تجارب فظيعة على كلاب بيغل أصيبت بطفيليات مسببة للأمراض وذلك من أجل اختبار عقار تجريبي.

وحصلت المنظمة على وثائق بموجب قانون حرية المعلومات، تظهر أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنفق 1.68 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لإجراء تلك التجارب التي تمت في مختبر بتونس.

وقالت إنه تم استخدام ما يصل إلى 44 جروا من البيغل كجزء من التجربة، ويُزعم أن الحبال الصوتية لبعض الكلاب قد أزيلت لإسكات نباحها.

وأضافت المنظمة غير الربحية أن التحقيق الذي أجرته كشف أن قسم فاوتشي التابع للمعاهد الوطنية للصحة أرسل جزءا من منحة بقيمة 375.800 دولار إلى مختبر في تونس.

وأفادت بأنه تم وضع رؤوس الكلاب في أقفاص شبكية مليئة بذباب الرمل الجائع حتى تأكلها حية ليتم في ما بعد تشريحها.

وذكرت صحيفة "The Hill" أن مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بحثت عن إجابات من المعاهد الوطنية للصحة وفاوتشي حول التمويل الذي تم توفيره لإجراء هذه التجارب بتونس.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا