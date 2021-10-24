مسلحين بحراب ومناجل.. نازيون جدد ألمان يتحركون لمنع وصول المهاجرين عبر الحدود البولندية

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أنها أوقفت أكثر من 50 ناشطا من اليمين المتطرف لدى محاولتهم تنظيم دوريات على الحدود مع بولندا لمنع المهاجرين من دخول البلاد.

ولبى النشطاء نداء "الطريق الثالث"، وهو حزب يميني متطرف يعتقد بأن له صلات بجماعات النازيين الجدد، إلى أعضائه بمنع العبور غير القانوني بالقرب من بلدة غوبين على الحدود الألمانية البولندية.

وحسب مجلة "دير شبيغل"، سبق أن ظهرت رسائل على مواقع الإنترنت الخاصة بـ "الطريق الثالث" تفيد بوجود ما يسمى "الممر الحدودي" في هذه المنطقة، والذي ينتقل عبره مهاجرون غير شرعيين من اليمن والعراق وإيران وأفغانستان إلى ألمانيا.

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وقال متحدث إن الشرطة صادرت الأسلحة التي كان المشتبه بهم الخمسون يحملونها، والتي ضمت حسب تقارير صحفية، حراب ومناجل ومضارب للبيسبول، إضافة إلى رشاشات فلفل، وتركتهم يغادرون منطقة غوبين في وقت متأخر مساء السبت وفي الساعات الأولى من صباح الأحد.

ووصل عدد من المشتبه بهم إلى الحدود البولندية من مناطق أخرى في ألمانيا.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم إن بلاده نشرت 800 رجل شرطة إضافيين على الحدود مع بولندا لوقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي من بيلاروس.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام ألمانية