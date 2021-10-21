زعيم مافيا تركي مهددا خصوما من السياسيين القبارصة الأتراك: لقد انتهى أمركم فقد حصلت على الأرشيف

ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن زعيم المافيا التركي سادات بكر عاد إلى التغريد على حسابه في "تويتر" وأنه لوح بتسريبات جديدة تطال سياسيين قبارصة أتراكا.

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وذكرت الصحيفة أن سادات بكر هدد الشخصيات السياسية داخل قبرص التركية التي تهاجمه بالقول: "تعاونتم أيها السياسيون بقبرص التركية مع مافيا المخدرات ورواد الرهان غير القانوني ودعمتم المؤامرة التي تُبنى ضدي داخل تركيا. لقد انتهى أمركم، فقد حصلت على الأرشيف. أنتم تعرضتم لي، وأنا سأفضح أمركم. على من يشعر بالخجل تجاه أفعاله أن يستقيل ويرحل".

وأفيد بأن زعيم المافيا التركي لوح في تغريدة ثانية بتسريبات جديدة تطال الشخصيات السياسية المذكورة، حيث كتب يقول: "لا يمكن أبدا نشر تلك التسجيلات عبر حساباتي لكونها فاحشة، لكن هناك حساب جديد يدعى Deli Çavuş سيواصل نشر التسجيلات إن لم تستقيل تلك الشخصيات السياسية في قبرص التركية التي تدبر مكيدة بحقي. أتساءل من القيادات التركية الواردة ضمن أرشيف زعيم المافيا خليل فاليالي؟ سنستمتع كثيرا في هذا الأمر".

المصدر: زمان