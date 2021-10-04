الإمارات تمنع زعيم المافيا التركي سادات بكر من الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي

فرضت الإمارات حظرا على زعيم المافيا التركي سادات بكر، حيث منعته من النشر نهائيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبلغت الحكومة الإماراتية بكر، أنه "إذا نشر مجددا على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من حساباته أو من حسابات أخرى، سيتم إبعاده عن الاتصالات الإلكترونية".

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وكان بكر هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بـ"تقديم هدية" له في الأول من أكتوبر، ولكن بسبب الحظر الإماراتي لم يف بكر بوعده.

وقال بكر إن "المفاجأة التي وعد بها صويلو في أكتوبر لا تتعلق بالمخدرات أو جرائم القتل، وإنما هي قضية تسببت في انتحار وإفلاس العديد من الأتراك".

وكشف في وقت سابق عن "تورط صويلو في العديد من قضايا الفساد وتهريب المخدرات".

المصدر: "زمان"





