تركيا تعتقل شقيق زعيم المافيا سادات بكر

أفادت وسائل إعلام تركية يوم الأحد بأن الشرطة اعتقلت أتيلا بكر شقيق زعيم المافيا التركي سادات بكر، في عملية شنتها على مقاطعة فتحية، بمدينة موغلا.

وطلب فرع مكافحة التهريب والجريمة من مكتب المدعي العام في منطقة فتحية التركية إصدار تصريح تفتيش قضائي ضد أتيلا.

وبناء على القرار داهمت الشرطة التركية فيلا أتيلا بكر، وصادرت مسدسا غير مرخص ورصاصتين في سيارته.

وصدر قرار الاعتقال مباشرة بعد الفيديو السابع الذي نشره زعيم المافيا التركي، سادات بكر.

واستنكر زعيم المافيا التركية سادات بكر، اعتقال الشرطة لشقيقه أتيلا بكر، وقال سادات على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": إنه "أمر مؤسف، أن أقول التالي بنفسي، لأنني مؤمن بقدسية الدولة، لكن لماذا لا تعتقلوا بعض البيروقراطيين الذي يساوي شرفهم رواتبهم، كوزير الداخلية التركي السابق محمد آغار والعقيد السابق كوركوت أركان؟ لماذا تعتقلون أخي؟!".

Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; korkut ekenle mehmet ağarı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? — Sedat Peker (@sedat_peker) May 23, 2021

وخلال سلسلة فيديوهات بثها على "يوتيوب"، أكد سادات بكر أن وزير الداخلية التركي الأسبق محمد آغار، طلب منه قتل رجل مهم في قبرص، ثم أوكل سادات هذه المهمة لشقيقه أتيلا بكر، مشيرا إلى أن أخاه لم يقتل الرجل وأن شخصا آخر هو من فعل ذلك.

المصدر: وسائل إعلام تركية