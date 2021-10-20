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قاذفتان استراتيجيتان للقوات الأمريكية تحلقان فوق البحر الأسود

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قاذفتان استراتيجيتان للقوات الأمريكية تحلقان فوق البحر الأسود
Reuters U.S. Air Force
قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع B-1B Lancer (صورة من الأرشيف)
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أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا أن قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من نوع B-1B Lancer نفذتا تحليقا فوق البحر الأسود.

وقالت القيادة في بيان لها، أن الطائرتين من السرب المنتشر في قاعدة "فارفورد" الجوية في بريطانيا نفذتا "مهمة مضادة للسفن في منطقة البحر الأسود" أثناء التدريبات المشتركة مع "الشركاء والحلفاء الأوروبيين".

وأضاف البيان أن طائرات تركية من نوع KC-135 قامت بتزويد القاذفتين الأمريكيتين بالوقود خلال التحليق.

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وأشار إلى أن القاذفتين نفذتا مهامها بالتعاون مع مقاتلات للقوات الرومانية والبولندية والكندية المشاركة في بعثة حلف الناتو لمراقبة أجواء رومانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 4 قاذفات استراتيجية من نوع B-1B Lancer في قاعدة "فارفورد" في بريطانيا في وقت سابق من أكتوبر الجاري. وقد نفذت هذه القاذفات تحليقات في أجواء ليتوانيا بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: "إنترفاكس"

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