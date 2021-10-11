 
مباشر

قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان تحلقان بالقرب من الحدود الروسية

أخبار العالم

قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان تحلقان بالقرب من الحدود الروسية
Reuters US AIR FORCE
قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع B-1B Lancer (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhi4

أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا أن قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من نوع B-1B Lancer حلقتا في منطقة بحر البلطيق.

ونفذت الطائرتان مهاما في أجواء ليتوانيا بالقرب من حدود مقاطعة كالينينغراد الروسية غربي البلاد.

وأشير في بيان لقيادة القوات الأمريكية إلى أن المهمة كانت تهدف إلى "رفع مستوى الجاهزية وقدرات التعامل لطواقم التصويب المسؤولة عن تنسيق الضربات الجوية لإسناد القوات البرية".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تنشر قاذفتين استراتيجيتين في أوروبا
الولايات المتحدة تنشر قاذفتين استراتيجيتين في أوروبا

وكان طاقما الطائرتين يتدربان على التعامل مع العسكريين الليتوانيين الذين أرسلوا معلومات عن أهداف افتراضية على الأرض.

وانطلقت الطائرتان الأمريكيتان من قاعدة "فارفورد" في بريطانيا، وقبل العودة هبطت في قاعدة "شبانغداليم" في ألمانيا للتزود بالوقود.

وكان ذلك أول تحليق لطائرتين من مجموعة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية الأربع، القادرة على حمل سلاح نووي، التي تم نشرها في بريطانيا الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا