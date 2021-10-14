اليابان.. حالات الانتحار بين الأطفال تسجل أعلى مستوى لها خلال جائحة كورونا

قالت وزارة التعليم في اليابان أن حالات الانتحار بين الأطفال في البلاد هي الأعلى منذ أكثر من أربعة عقود، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبينت الوزارة أنه نظرا لأن جائحة كوفيد-19 أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل الفصول الدراسية العام الماضي، فقد تم تسجيل 415 حالة انتحار بين الأطفال المسجلين من الصفوف الابتدائية وحتى الثانوية، مشيرة إلى تغيب 196127 تلميذا عن المدرسة لمدة 30 يوما أو أكثر، وهو رقم قياسي.

وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية أن الرقم زاد بنحو 100 حالة عن العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء حفظ الأرقام القياسية في عام 1974.

وقال مسؤول في وزارة التعليم إن النتائج أظهرت أن التغييرات في البيئة المدرسية والمنزلية بسبب الوباء كان لها تأثير كبير على سلوك الأطفال.

يذكر أن معدلات الانتحار في اليابان تصدرت معدلات الانتحار في بلدان مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) منذ فترة طويلة، لكن الجهد الوطني أدى إلى انخفاض الأرقام بنسبة 40٪ تقريبا على مدار 15 عاما، بما في ذلك خلال آخر 10 سنوات متتالية.

إلا أنه وسط جائحة كورونا، ازدادت حالات الانتحار بين التلاميذ اليابانيين في عام 2020 بعد عقد من التراجع، مع ارتفاع عدد النساء المنتحرات وسط الضغط العاطفي والمالي الناجم عن الجائحة، على الرغم من أن عددا أقل من الرجال انتحروا.

المصدر: "رويترز"