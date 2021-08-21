صحيفة: إطلالات مقاتلي "طالبان" العصرية تثير الجدل على مواقع التواصل

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مقاتلي حركة "طالبان" الأفغانية الشباب تخلوا عن المظهر الصارم لأسلافهم لصالح أزياء عصرية، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون صور مقاتلي الجيل الجديد من الحركة وهم يرتدون أزياء عصرية مكتملة بالنظارات الشمسية، وأحذية رياضية وقبعات بيسبول تحمل علم الحركة.

ووفقا للصحيفة، فإن هؤلاء الشباب في عوالم منعزلة عن ملابس الحركة التي كانت سائدة قبل 20 عاما، وتظهر الصور التي التقطت في كابول خلال الأيام الأخيرة مقاتلي "طالبان" يرتدون نظارات شمسية "أفياتور" وقبعات بيسبول وإكسسوارات مزينة بعلم طالبان، حتى أن البعض منهم كان حليق الذقن.

وفي إحدى الصور بدا أن أحد المقاتلين كان يرتدي حذاء بكعب عال، بينما ارتدى الآخرون أطقم ملابس ملونة باللون البرتقالي، ورأي بعض المعلقين أن طالبان قد تكون "استعانت بمصمم أزياء محترف لاختيار ملابس شباب الحركة".

المصدر: "ديلي ميل"