أكثر من 50 قتيلا جراء غارات شنها مسلحون متطرفون على قرى وسط مالي

قتل51 شخصا على الأقل جراء هجمات متزامنة استهدفت قرى وسط مالي، حسبما أعلنت السلطات المحلية في بيان، اليوم الاثنين.

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ونقلت "رويترز" عن إدارة المنطقة التي تعرضت للهجمات أن مسلحين من عناصر جماعة إسلامية متطرفة أغاروا على ثلاث قرى تقع بالقرب من حدود مالي مع النيجر، دون ورود تفاصيل أخرى.

من جانبه قال مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته، أن "أكثر من 40 مدنيا قتلوا يوم الأحد بأيدي إرهابيين، في قرى كارو وأوتاغونا وداوتيغيفت" مضيفا أن "الإرهابيين دخلوا القرى وقتلوا الجميع".

فيما قال مسؤول في إحدى القرى: "قتل 20 مدنيا في كارو. وقتل 14 مدنيا في واتاغونا، وقتل عدد آخر في قرية داوتيغيفت"، مشيرا إلى أن المهاجمين وصلوا على دراجات نارية وباغتوا سكان القرى.

وتعاني مالي، الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، من أزمة أمنية وسياسية مستمرة منذ 2012.

المصدر: "رويترز" + أ ف ب