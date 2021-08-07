البوسنة.. إحباط مخطط لتهريب بنادق آلية إلى فرنسا

أعلنت سلطات البوسنة والهرسك عن اعتقال شخص في إطار عملية واسعة لمكافحة تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من البلاد إلى فرنسا لبيعها هناك في السوق السوداء واستخدامها في أنشطة إجرامية.

وأكدت نيابة الدولة في البوسنة والهرسك في بيان لها أن المشتبه به البالغ من العمر 41 عاما الذي لم يتم الكشف عن اسمه الكامل اعتقل لدى أجهزة الأمن اليوم السبت في مدينة أوراسيي شمال البوسنة عند حدود كرواتيا، مع ضبط عشر بنادق آلية وكميات من الذخيرة كان من المخطط تهريبها إلى فرنسا بطريقة غير مشروعة.

وذكر البيان أن الموقوف ينتمي إلى مجموعة إجرامية تهرب أسلحة مخبأة داخل سيارات إلى فرنسا بالتنسيق مع مجرمين آخرين يعملون على بيع هذه الأسلحة في داخل البلاد.

وأشار البيان إلى أن العملية نفذت بالشراكة مع الجانب الفرنسي.

وتعتبر السلطات الفرنسية منطقة البلقان المصدر الرئيسي لتهريب الأسلحة النارية لمجموعات إجرامية في داخل البلاد.

المصدر: News in 24 + N1