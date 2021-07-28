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فرنسا.. تعرض دار "شوميه" للمجوهرات لعملية سطو مسلح وسط باريس

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فرنسا.. تعرض دار
Reuters Charles Platiau
العاصمة الفرنسية باريس
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أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي في باريس عن تعرض دار "شوميه" للمجوهرات لعملية سطو مسلح، قرب شارع الشانزليزيه في وسط العاصمة الفرنسية.

 وأفادت تقارير بأنه تم سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو (2.37 مليون دولار).

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن "رجلا وصل إلى الدار مستقلا (سكوتر لوَح) مهددا بسلاحه في الداخل أثناء فتح المحل وقت العصر قبل أن يفر مجددا على دراجته".

وأوضح مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقا في الحادث، دون تأكيد التقديرات الأولية بخصوص المجوهرات التي نهبت من الدار.

ودار "شوميه" إحدى أقدم العلامات التجارية للمجوهرات في فرنسا، مملوكة لمجموعة السلع الفاخرة "إل في إم إتش".

المصدر: "رويترز"

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