سويسرا تنضم إلى العقوبات الأوروبية ضد بيلاروس

فرضت سويسرا، بعد الاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد 78 شخصية و7 جهات بيلاروسية، حسبما جاء في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد السويسرية اليوم الأربعاء.

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وكان الاتحاد الأوروبي صدق، أواخر يونيو الماضي، توسيع القائمة السوداء للعقوبات المفروضة على بيلاروس، وذلك عبر إدراج 78 شخصا و8 جهات إضافية فيها، وتشمل القائمة أشخاصا مسؤولين - وفقا لبروكسل - عن حادث هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك في مايو الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان لدى قمع الاحتجاجات السلمية.

ومن بين الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات رجل الأعمال الروسي ميخائيل غوتسيرييف وأفراد عائلة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وفي 23 مايو الماضي نفذت الطائرة التابعة لشركة "رايان إير" التي كانت تنفذ رحلة من أثيرا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس هبوطا طارئا في مطار مينسك بعد إعلان إدارة المطار عن تلقيها إخطارا بوجود قنبلة على متن الطائرة. وكان من بين ركابها الناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش التي تم اعتقاله في المطار بتهم عدة بما فيها "تنظيم أعمال شغب".

وتدهورت العلاقات بين مينسك والدول الغربية بعد الانتخابات الرئاسية البيلاروسية في أغسطس الماضي، إذ لم يعترف الاتحاد بأنها كانت كانت حرة وديمقراطية ورفض اعتبار لوكاشينكو رئيسا منتخبا. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات سياسية واقتصادية ضد عدد من المسؤولين البيلاروسيين ومؤسسات وطنية موالية للسلطة، وجرى توسيع هذه العقوبات لاحقا.

المصدر: "نوفوستي"