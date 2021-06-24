مسؤول صحي إيراني: 12 دولة طلبت شراء اللقاح "كوف إيران بركت"

أعلن مدير مشروع إنتاج اللقاح الإيراني "كوف إيران بركت" بأن فاعلية اللقاح في الوقاية من فيروس كورونا تبلغ 93.5 بالمئة، وأن 12 دولة طلبت شراء هذا اللقاح.

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وقال مدير المشروع، حسن جليلي، في تصريح له بشأن لقاح "كوف إيران بركت": إن نتائج المرحلة الأولى من هذا اللقاح أثبتت سلامته، كما أن نتائج المرحلة الثانية من تطعيم الأفراد به في الفئة العمرية بين 18 و 75 عاما أثبتت بأن فاعليته في القضاء على فيروس كورونا بلغت 93.5 بالمئة، وهي نسبة جيدة جدا، وستتضح النسبة النهائية لفاعليته بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التطعيم.

وأضاف: لقد اختبرنا لقاح "كوف إيران بركت" على النوع المتحور من الفيروس، وهو البريطاني، وثبت تأثيره ايضا.

وتابع أن "وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني منحت اللقاح الترخيص الطارئ وفقا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبار، لذا سيصبح اللقاح ضمن سلة اللقاحات الإيرانية".

وأوضح جليلي بأن 12 دولة طلبت لغاية الآن شراء اللقاح، "من ضمنها دول من آسيا وأمريكا الجنوبية، ودولة أوروبية، إلا أن سياسة صادرات لقاح "كوف إيران بركت" ترسمها وزارة الصحة، ونحن نتبع هذه السياسة".

وصرح بأنه فور الانتهاء من المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح سيتم تنظيم وإرسال النتائج الحاصلة من المراحل الثلاث إلى منظمة الصحة العالمية، وفقا للمعايير المعتمدة من قبلها.

يذكر أن لقاح "كوف إيران بركت" يمضي الآن مرحلته السريرية الثالثة، وأن جميع المتطوعين الـ 20 ألفا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

المصدر: "فارس"