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البيت الأبيض ينشر صورة لبايدن وزوجته خلال زيارتهما لمنزل رئيس أمريكي أسبق

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البيت الأبيض ينشر صورة لبايدن وزوجته خلال زيارتهما لمنزل رئيس أمريكي أسبق
Reuters KL
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل
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نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل خلال زيارتهما الأسبوع الماضي لمنزل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته وروزالين.

وبدا جيمي كارتر مبتسما وهو جالس على كرسي ويمسك بيد السيدة الأولى جيل بايدن، بينما يجثو الرئيس بايدن إلى جانب روزالين كارتر الجالسة.

والتقطت الصورة يوم الخميس الماضي بينما كان الرئيس الأسبق البالغ من العمر 96 عاما وزوجته يستضيفان عائلة بايدن بمنزلهما الكائن في مدينة بلينز بولاية جورجيا.

وفي تعليقه عن الزيارة، قال بايدن: "لقد جلسنا وتحدثنا عن الأيام الخوالي".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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