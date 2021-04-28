تركيا تجري تدريبات على منظومة دفاعية محلية الصنع

أفادت وكالة "الأناضول" بأن القوات المسلحة التركية، بدأت الأربعاء، تدريب أفرادها على استخدام منظومة "حصار" للدفاع الجوي، وهي أول نظام دفاع صاروخي تركي محلي الصنع.

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ولفتت الوكالة إلى أن منظومة الدفاع الصاروخي التي تم تطويرها من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، تم التدريب عليه عبر أجهزة المحاكاة للاطلاع على الأدوار متعددة المهام للنظام الدفاعي.

وأضافت أن التدريبات تهدف إلى تزويد المتدربين بجميع إمكانيات الأنظمة وبالمعرفة والمهارات لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للأنظمة وفقا للمتطلبات العامة والتكتيكية، بمشاركة خبراء شركة من شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية.

ووفق "الأناضول" ستكون منظومات "حصار" فعالة ضد الطائرات والمروحيات والصواريخ، والطائرات دون طيار، وصواريخ جو أرض.

المصدر: الأناضول