إعلام بريطاني: لقاء الأميرين ويليام و هاري لساعتين بعيدا عن الكاميرات يثير آمال المصالحة

ذكرت صحيفة بريطانية أن الأمير هاري تحدث مع شقيقه ويليام ووالده تشارلز غداة مراسم جنازة جده فيليب، للمرة الأولى بعد المقابلة التلفزيزيونية المثيرة للجدل لميغان ماركل والأمير هاري.

وبحسب صحيفة "صن"، نقلا عن مصادر، فإنه للمرة الأولى بعد مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية، أوبرا وينفري، التقى الشقيقان هاري ووليام ببعضهما البعض ومع والدهما. واستمر اللقاء حوالي ساعتين. والتقى الثلاثة في قلعة وندسور، بعيدا عن الكاميرات.

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وقال مصدر للصحيفة: "الوقت مبكر جدا، ولكن يمكننا أن نأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى التي كان يرغب في حدوثها الأمير الراحل فيليب".

وبحسب مصدر آخر، لا يُعرف ما الذي كان يتحدث عنه الأقارب "خلف الأبواب المغلقة" وقال المصدر: "بدا أن هاري وويليام كانا في محادثة ودية مع بعضهما البعض عندما أُغلقت الكاميرات، وبدا أن هذا مهد الطريق لتشارلز للانضمام إليهما عندما رحل الجميع".

أقيمت مراسم جنازة الأمير فيليب في 17 أبريل في قلعة وندسور.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء قد أثار الآمال في أن الخلاف المدمر بين الأميرين الشقيقين يمكن أن يزول يوما ما.

وترجح المصادر أن الأمير هاري قد يبقى في بريطانيا حتى عيد ميلاد جدته الملكة الـ 95 هذا الأربعاء، وأنه ربما سينضم إلى شقيقه الأكبر الأمير وليم في إزاحة الستار عن تمثال والدتهما الأميرة ديانا التذكاري في قصر كينسينغتون.

ويأمل المطلعون على شؤون العائلة الملكية في أن الاحتفال الذي سيقام في الأول من يوليو بمناسبة عيد ميلاد والدتهما (ديانا) الستين، سيساعد أيضا في تخفيف الخلاف.

المصدر: صن