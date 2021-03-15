ميانمار.. تقرير يتحدث عن نقل 34 جثة إلى مستشفى في يانغون خلال اليوم الماضي

أفاد موقع Myanmar Now، بأن مستشفى في إحدى ضواحي مدينة يانغون في ميانمار، استقبل 34 جثة و40 مصابا أمس الأحد، على خلفية قمع السلطات لاحتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري.

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جاء ذلك بعد أن قالت جماعة حقوقية في وقت سابق، إن 22 شخصا على الأقل قتلوا في ضاحية هلينغثايا حيث أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين مناهضين للجيش، بعد أن أضرم مجهولون النار في عدد من مصانع الملابس التي تمولها الصين.

وذكر Myanmar Now، أن حصيلة القتلى بلغت ما لا يقل عن 39 شخصا في ما وصف بأنه "أكثر الأيام دموية" منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد قيام الجيش بإسقاط الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في 1 فبراير.

المصدر: "رويترز"