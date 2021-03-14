ميانمار.. مقتل 14 محتجا على الأقل في يانغون

قالت خدمة "ميانمار الآن" الإخبارية إن قوات الأمن قتلت 14 محتجا على الأقل في مدينة يانغون اليوم الأحد، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن عدد القتلى يزيد على ذلك.

وأضافت "ميانمار الآن" أنها حصلت على هذه المعلومات من مسعف ومستشفى قريب من المنطقة الصناعية التي حدثت بها تلك الواقعة في المدينة.

أما التلفزيون الرسمي "إم.آر.تي.في" فقد ذكر أن شرطيا توفي متأثرا بجروحه وأصيب ثلاثة خلال احتجاجات اليوم الأحد في منطقة باجو وسط البلاد.

واتهم التلفزيون الرسمي المحتجين برشق قوات الأمن بالحجارة واستخدام المقاليع، مشيرا إلى أن هناك شكوكا حول استخدامهم الأسلحة النارية.

وحتى الآن، قال الجيش إن شرطيا واحدا توفي متأثرا بإصاباته من المحتجين، بينما قتل حتى الآن أكثر من 80 محتجا في مواجهات مع قوات الأمن.

المصدر: وكالات