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رجال إطفاء إيرانيون يكافحون حريقا عند نقطة حدودية أفغانية

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رجال إطفاء إيرانيون يكافحون حريقا عند نقطة حدودية أفغانية
Reuters KTS
حريق على الحدود الإيرانية الأفغانية -أرشيف-
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أفاد مسؤولون لوسائل إعلام إيرانية بأن رجال إطفاء من إيران هرعوا إلى معبر حدودي مع أفغانستان بعد أن اشتعلت النيران في ثلاثة خزانات وقود اليوم السبت.

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وقال مسؤول بالطوارئ في إقليم خراسان الجنوبي للتلفزيون الإيراني إن إيران أرسلت 10 عربات إطفاء لإخماد الحريق استجابة لطلب من حاكم إقليم أفغاني.

وقال علي أكبر مزيدي رئيس معبر ماهيرود الحدودي الإيراني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: "ثلاثة خزانات تحتوي على 150 طنا تحترق... لم يصل الحريق إلى الأراضي الإيرانية ونتوقع احتواءه خلال 30 دقيقة أخرى".

وفي منتصف فبراير، شب حريق في نقطة جمركية أفغانية أخرى على الحدود مع إيران ما أسفر عن إصابة حوالي 60 شخصا مع انفجار المئات من شاحنات نقل الوقود، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإمدادات وأضرار بملايين الدولارات.

المصدر: "رويترز"

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