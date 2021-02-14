احتراق 500 شاحنة في حادثة "إسلام قلعة" بأفغانستان

أعلن المدير العام لقسم الترانزيت بمؤسسة الطرق والمواصلات الإيرانية، جواد هدايتي، أن 500 شاحنة احترقت في حادثة جمرك "إسلام قلعة" بأفغانستان قرب الحدود الإيرانية أمس السبت.

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وأضاف هدايتي، في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، حول مستجدات الوضع في منفذ دوغارون (شرق إيران) ومصلحة الجمارك بـ "إسلام قلعة" بأفغانستان، عقب احتراق الشاحنات، إنه قد تم إخماد الحريق ويتم حاليا تطهير المنطقة من مخلفاته.

وتابع: "يقوم الجانب الأفغاني بدراسة أسباب وقوع الحادث بدقة، كما أبدينا استعدادنا للتعاون إذا اقتضت الحاجة".

ولفت المسؤول إلى أن الحادثة أسفرت عن احتراق ما قيمته 5 ملايين دولار وتدمير 500 شاحنة.

ونوه إلى أن المنفذ الحدودي مغلق حاليا، فيما تنتظر نحو 1500 إلى 2000 شاحنة اجتياز الحدود بين البلدين.

وأشار هدايتي إلى أن منفذ دوغارون ربما يستمر إغلاقه على مدى عدة أسابيع، فيما تم التأكيد لمسؤولي المنفذين الآخرين، وهما ميلك وماهيرود في محافظتي سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد وخراسان جنوبي (شرق)، على أن التخطيط جار لزيادة ساعات العمل بهدف مضاعفة الخدمات عند الحاجة.

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وكان انفجار صهريج للغاز، يوم السبت، في جمارك "إسلام قلعة" بأفغانستان المقابلة لمنفذ دوغارون الإيراني، أسفر عن نشوب حريق في الشاحنات القريبة وتسرب النيران إلى مرآب صهاريج الوقود، ما أدى إلى احتراق مئات الشاحنات.

المصدر: فارس