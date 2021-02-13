إيران: الاتصالات جارية مع المسؤولين الأفغان بشأن حادث حريق جمارك إسلام قلعة - فيديو

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن حكومة بلاده اتخذت التدابير بهدف إغاثة المصابين والمتضررين إثر حادث الحريق في منطقة جمارك إسلام قلعة الأفغانية.

وقال: "اتصل محافظ مدينة هرات الأفغانية بمحافظ خراسان الرضوية شرقي إيران، وطلب منه إرسال مساعدات للحد من توسع رقعة الأضرار الناجمة عن الحريق في المعدات والأشخاص المتواجدين بمحيط منطقة الجمارك".

وأضاف: "فور الاتصال، تم اتخاذ الاجراءات التمهيدية لتقديم مزيد من المساعدات إلى المواطنين وإخراج العربات العالقة في منطقة الحريق، كما باشرت القنصلية العامة الإيرانية بمدينة هرات في دراسة أبعاد الحادث عبر اتصالها بالمسؤولين الأفغان المعنيين".

وتابع: "تم من خلال التعاون بين وزارة الخارجية وقوات حرس الحدود وسائر الجهات المعنية في منطقة إسلام قلعة – دوغارون الحدودية، فتح المعابر على الشاحنات والعربات والأشخاص المتجهين إلى الحدود الإيرانية هربا من حادث الحريق".

وأكد خطيب زاده عدم ورود أي أنباء عن إصابة إيرانيين بالحريق، معربا عن أمله بان يتم عبر التعاون بين مسؤولي البلدين احتواء الحادث في أسرع وقت ممكن.

وذكرت مصادر إعلامية إيرانية، أن دوي انفجار كبير رافقه تصاعد لدخان كثيف سمع في منطقة جمارك "إسلام قلعة" الأفغاني، وعلى بعد 18 كلم من منفذ "دوغارون" الحدودي بمحافظة خراسان الرضوية.

المصدر: RT + "إرنا"