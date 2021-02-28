بومبيو عن قاسم سليماني مستهزئا: "رحمه الله لم يسبب مشاكل مرة أخرى للأمريكيين"

تباهى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق، السبت، بقتل حكومة بلاده، في عهد رئيسه دونالد ترامب، القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد مترحما عليه باستهزاء.

خلال مشاركته في نشاط لحزبه الجمهوري بولاية فلوريدا وفي معرض انتقاده لما يراه تراخيا للإدارة الجديدة في التعاطي مع إيران بعد إعلان البيت الأبيض رغبته في التفاوض حول الاتفاق النووي مع طهران مجددا، قال بومبيو متباهيا ومدافعا عن سياسة حكومته الخارجية أمام الحضور "كم واحد منكم يتذكر قاسم سليماني؟"، ليرد بنفسه مستهزءا "رحمه الله. لم يسبب مرة أخرى مشاكل للأمريكيين'' منذ قتله. وأضاف "إنني فخور بقتالنا .. لقد قلبنا الوضع الساكن رأسا على عقب".

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وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أمر، بموافقة وزيره للشؤون الخارجية مايك بومبيو، بقصف سيارة كانت تقل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومرافقيه قرب مطار بغداد في يناير 2020 متسببا في رفع مستوى التوتر في الشرق الأوسط والخليج إلى مستويات خطيرة غير مسبوقة ما زالت المنطقة برمتها، منذئذ، على حافة الحرب.

المصدر: مجلة "Newsweek" الأمريكية