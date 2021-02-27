إيران: البيت الأبيض يحافظ على صداقته مع "داعش" وما تغير هو قناع شاغليه فقط

قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن "البيت الأبيض منافق في مواجهة الإرهاب ويحافظ على صداقته مع داعش"، معتبرا أنه "تغير قناع شاغلي البيت الأبيض وليس أكثر".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب عبداللهيان: "بينما تفاخر (الرئيس الأمريكي) جو بايدن بالحرب ضد الإرهاب وداعش خلال حملته الانتخابية، فإن تفويضه بضرب القوات المحلية المناهضة لـ"داعش" يظهر أن البيت الأبيض منافق في مواجهة الإرهاب، ويحافظ على صداقته مع داعش".

وأضاف: "لقد تغير قناع شاغلي البيت الأبيض، وليس أكثر!".

While @JoeBiden boasted abt war agnst terrorism & #ISIS during the campaign, his authorization to strike local anti-ISIS forces shows how @WhiteHouse is hypocrite vis-a-vis terrorism & keeps its friendship w/DAESH. Mask of White House occupants has just changed & nothing more! pic.twitter.com/5tPB2C2gEz — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 27, 2021

المصدر: RT