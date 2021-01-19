نيكاراغوا تخطط لاستيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي

قال بيوتر بانكراتوف الممثل التجاري الروسي في نيكاراغوا، إن هذه الدولة وقعت وثائق أولية مع الجانب الروسي، لتبادل المعلومات حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد.

وذكر بانكراتوف، أن الجانبين انتقلا لمناقشة المسائل الفنية المتعلقة بالتوريد.

وأضاف الممثل الروسي: "في الوقت الحالي، تتفاوض سلطات نيكاراغوا مع الجانب الروسي، حول شراء لقاح سبوتنيك V. وتم توقيع الوثائق الثنائية الأولية الضرورية. لقد انتهت هذه المرحلة وتم الانتقال إلى مرحلة أخرى".

وأكد بانكراتوف، أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يتعامل بمسؤولية مع مسألة التعاون المحتمل مع نيكاراغوا، في هذا المجال.

وتجري بمساعدة السفارة الروسية في نيكاراغوا، مؤتمرات عبر الفيديو، ويتم تبادل المعلومات بين الجانبين، خاصة وأن هذا الموضوع يبدو معقدا من الناحية الفنية.

ولم يحدد الممثل الروسي، حجم توريدات اللقاح المخطط لها، وقال فقط، إن الحديث يدور عن كمية كبيرة.

المصدر: نوفوستي