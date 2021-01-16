السلطات الصحية: طفرة كورونا البريطانية قد تصبح سائدة في الولايات المتحدة في مارس

حذرت السلطات الصحية الأمريكية من خطر تفشي طفرة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في ديسمبر الماضي في بريطانيا على نطاق واسع في أراضي الولايات المتحدة خلال فترة قصيرة.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في تقرير نشرته أمس الجمعة، تسجيل 76 إصابة بالطفرة البريطانية من كورونا في 10 من الولايات الأمريكية حتى 13 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الطفرة التي يعتقد أنها ظهرت في سبتمبر الماضي سبق أن انتشرت بوتائر متسارعة في المملكة المتحدة وأصبحت طفرة سائدة من الفيروس التاجي في إنجلترا، بالإضافة إلى انتقالها إلى عشرات الدول الأخرى.

ولفتت مراكز السيطرة على الأمراض إلى وجود مؤشرات متعددة على أن الطفرة المعروفة بـB.1.1.7 تتجاوز باقي تحورات كورونا من حيث القدرة على التفشي، مؤكدة أنها تتوقع أن تنتشر الطفرة البريطانية في الأراضي الأمريكية على وجه السرعة أوائل عام 2021، لتصبح الطفرة السائدة في البلاد في مارس.

وكانت الحكومة البريطانية قد اضطرت أواخر العام الماضي إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل على خلفية تفشي الطفرة الجديدة من كورونا على نطاق واسع.

المصدر: RT