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"يونهاب": كوريا الشمالية تعتّم على مؤتمر حزبها الحاكم

أخبار العالم

Reuters
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ذكرت وكالة "يونهاب" أن كوريا الشمالية لم تعلن حتى الآن عما إذا كانت قد أطلقت أعمال مؤتمر حزب العمال الحاكم المقرر مطلع الشهر الجاري.

وحسب الوكالة فإنه من المتوقع أن تكشف بيونغ يانغ عن خط سياستها تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خلال أعمال المؤتمر.

وأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق أنها ستعقد المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في أوائل يناير لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن المندوبين وصلوا إلى بيونغ يانغ للمشاركة في الاجتماع.

المصدر: "يونهاب" + "رويترز"

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