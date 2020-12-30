وكالة الأنباء الكورية المركزية: حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية يقرر عقد مؤتمره الشهر القادم

اجتمع المكتب السياسي لحزب العمال في كوريا الشمالية برئاسة زعيم البلاد، كيم جونغ أون، وقرر عقد مؤتمر للحزب مطلع الشهر القادم، وفق ما نقلت "يونهاب" عن وكالة الأنباء الكورية المركزية.

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وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء الكورية (الشمالية) المركزية، بأن "اجتماع المكتب السياسي، الذي عقد يوم أمس الثلاثاء، بحث وأكد على مؤهلات المندوبين، علاوة على مقترحات تشكيل هيئة رئاسة، وأعضاء منبر، وأمانة المؤتمر الثامن للحزب"، مشيرة إلى أن "المجلس اعتمد أيضا قرارا بشأن عقد المؤتمر في أوائل يناير، دون أن يحدد موعده".

كما قام اجتماع المكتب السياسي باستعراض "الإنجازات المبتكرة، والتقدم" المحرزين خلال "حملة الـ 80 يوما"، إذ أطلق كيم في وقت سابق "حملة الثمانين يوما"، لتحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية للبلاد قبل مؤتمر الحزب، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأكدت كوريا الشمالية أنها تعتزم عقد مؤتمر حزبي لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في يناير، وستكشف النقاب فيه عن خطة جديدة للتنمية الاقتصادية، حيث يسترعى مؤتمر الحزب النادر اهتماما كبيرا من العالم الخارجي، بسبب أن كوريا الشمالية يمكن أن تعلن فيه أيضا عن خطط سياستها الجديدة بشأن الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وسط مفاوضات نزع السلاح النووي المتوقع في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لـ"يونهاب".

المصدر: "يونهاب"