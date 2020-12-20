إيران تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

علقت إيران الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوعين على خلفية أنباء ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

وقال نائب وزير النقل الإيراني شهرام آدم نجاد في تصريح لوكالة "إرنا": "بسبب الظروف الجديدة لانتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، تقرر تعليق الرحلات الجوية بين طهران والمملكة المتحدة لمدة أسبوعين".

واتخذت دول عدة قرار تعليق الرحلات البحرية والجوية مع المملكة المتحدة على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت.

المصدر: "رويترز"