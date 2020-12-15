الشرطة الألمانية تضرب بقوة وتعتقل 15 رجلا بتهمة جلب كميات كبيرة من الكوكايين إلى ألمانيا وأوروبا

أعلنت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 15 رجلا في إطار ضربة وجهتها إلى الجريمة المنظمة في شمال البلاد.

وأوضحت الشرطة أنها فتشت 38 مسكنا في هامبورغ وشلزفيغ هولشتاين وسكسونيا السفلى وبريمن، وذلك بعد عام من التحقيقات.

ويواجه الأشخاص المقبوض عليهم اتهاما بجلب نحو 2 طن كوكايين إلى ألمانيا وأوروبا، وذكرت الشرطة أن نحو 500 فرد وموظف من شرطة هامبورغ ومكتب المباحث الجمركية شاركوا في الحملة تحت قيادة الادعاء العام في هامبورغ.

وأحصت السلطات أكثر من 20 مشتبها بهم في هذه القضية تتراوح أعمارهم بين 19 و58 عاما، وصدر أمر اعتقال بحق 15 شخصا منهم للاشتباه في أنهم هربوا كوكايين عدة مرات في حاويات وصلت إلى ميناء هامبورغ قادمة من أمريكا اللاتينية.

ويبدو أن المشتبه بهم إما قدموا وثائق نقل مزورة لاستلام حاوية من الميناء أو أنهم كلفوا آخرين بسرقة الحاوية لإحضار المخدرات، وقد ساعد العديد من سائقي الشاحنات في نقل الحاويات.

وفيما يتعلق بصفقات المخدرات، كان هناك شجار في هامبورغ في بداية أبريل الماضي أسفر عن إصابة رجلين بالرصاص، وأفادت تصريحات الشرطة آنذاك بأن شابا 26 عاما كان قد فتح النار فأصاب شابا عمره 27 عاما في فخذه وآخر عمره 34 عاما في يده.

وصادرت الشرطة خمسة أسلحة نارية، وكان الأشخاص المعنيون آنذاك قد التزموا الصمت حيال أسباب الشجار.

وكانت الشرطة في هامبورغ أعلنت صباح اليوم أنها شنت حملات تفتيش على عدة شقق في ولايات هامبورغ وشلزفيغ هولشتاين وسكسونيا السفلى وبريمن في ساعة مبكرة من الصباح.

وأوضحت أن هذه الإجراءات وعمليات التفتيش ذات صلة بجرائم منظمة، لافتة إلى أنه من المقرر تفتيش نحو 40 شقة.

ولكن الشرطة لم تصرح بأية بيانات أخرى عن خلفيات دقيقة لتلك الجرائم.

المصدر: "د ب أ"