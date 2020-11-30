البنتاغون يكشف عن حصيلة وفياته جراء فيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الدفاع الأمريكية أن 129 شخصا من العاملين لديها في القوات المسلحة توفوا بفيروس كورونا، بينما وصل إجمالي عدد المصابين بـ"كوفيد 19" في صفوف البنتاغون 117.7 ألف شخص.

وتشير معطيات البنتاغون إلى أن عدد العسكريين المصابين بفيروس كورونا بلغ 79 ألف شخص منذ بدء انتشار الوباء، إضافة إلى 19.7 ألف من الكوادر المدنيين في البنتاغون و11.7 ألف من أفراد عائلاتهم و7.2 ألف موظف في الشركات المتعاقدة مع البنتاغون.

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وبلغ عدد المتوفين 129 شخصا، بينهم 12 عسكريا و78 موظفا مدنيا و8 من أفراد عائلاتهم و31 موظفا في الشركات المتعاقدة.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البنتاغون 70.9 ألف شخص، بينهم أكثر من 48. ألف عسكري.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات.

المصدر: إنترفاكس