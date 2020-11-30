مسؤول أمريكي: ثلث المواطنين يمكن أن يكونوا أصيبوا بكورونا بحلول نهاية العام

حذر المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سكوت غوتليب، اليوم الاثنين، من أن ما يقرب من ثلث الأمريكيين بحلول نهاية عام 2020، يمكن أن يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال غوتليب في حديث لقناة "CNBC"، إن "30 إلى 35 في المائة من سكان ولايتي نورث داكوتا وساوث داكوتا، وهما الولايتان اللتان يوجد بهما أكبر عدد من حالات الإصابة للفرد، أصيبوا بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "معدلات الإصابة قد تصل إلى 50 المائة".

وكرر غوتليب تحذيره الذي وجهه هو وخبراء الصحة الآخرون، وقال إن السفر والتجمعات خلال عيد الشكر لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوباء.

ورأى أن لقاحات فيروس كورونا المتعددة التي تلوح في الأفق جنبا إلى جنب مع الانتشار السريع للمرض مع نهاية العام يمكن أن تقلل من حدة الوباء خلال العام المقبل، معتبرا أن تلقيح 20 في المئة فقط من السكان سيكون كافيا لضمان "عدم انتشار الفيروس بسهولة".

المصدر: "فوربس"