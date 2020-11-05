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نائب ديمقراطي: المحقق الخاص الأمريكي يحقق في استخدام حملة ترامب للبيت الأبيض

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نائب ديمقراطي: المحقق الخاص الأمريكي يحقق في استخدام حملة ترامب للبيت الأبيض
AFP MANDEL NGAN /
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال النائب الديمقراطي بيل باسكريل إن مكتب المحقق الخاص الأمريكي، فتح تحقيقا في ادعاءات انتهاك حملة ترامب القانون الفدرالي باستخدامها البيت الأبيض لإدارة الانتخابات.

واعتبر أن استخدام حملة ترامب للبيت الأبيض غرفة قيادة يوم الانتخابات، يشكل انتهاكا للقانون الاتحادي.

وأضاف أن مكتب المحقق الخاص رد اليوم الخميس على دعوته للتحقيق، وأبلغه بأن وحدة خاصة "فتحت تحقيقا في هذه الادعاءات لمعرفة إن كان هناك انتهاك لقانون هاتش".

المصدر: "رويترز"

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