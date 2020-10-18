الهند.. 60 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والوفيات اليومية فوق الألف مجددا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من ألف وفاة و60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الهندية اليوم في تقريرها اليومي عن رصد 1033 وفاة و61871 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 837 وفاة و62212 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في الهند حتى اليوم سبعة ملايين و494 ألفا و551 إصابة مؤكدة، منها 114031 حالة وفاة و783311 حالة نشطة و6597209 حالات شفاء.

وأجري في البلاد خلال اليوم الأخير أكثر من 970 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

وتخشى السلطات الهندية من ارتفاع وتيرة تفشي الوباء خلال فصل الاحتفالات الدينية الذي ينطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتحتل الهند المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT + أسوشيتد برس