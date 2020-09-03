ترامب يدعو إيران لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرياضي أفكاري

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية لعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق بطل المصارعة الإيراني نويد أفكاري بعد مشاركته في الاحتجاجات عام 2018.

وكتب ترامب على "تويتر"، يوم الخميس: "سمعت أن إيران تعتزم إعدام نجم المصارعة العظيم والشهير نويد أفكاري البالغ 27 سنة من العمر، الذي كانت فعلته الوحيدة التظاهر ضد الحكومة في الشوارع".

...To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC@DanaWhite@FoxNewshttps://t.co/NkJb4IsQpt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

وأضاف أن المشاركين في المظاهرات في إيران "كانوا يحتجون على الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد والتضخم".

وتابع: "أقول لقادة إيران إنني سأكون ممتنا جدا إن حافظتم على حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".

يذكر أن السلطات الإيرانية أصدرت عدة أحكام قضائية ضد نويد أفكاري، بينها حكمان بالإعدام، بتهم تتعلق بمشاركته في "فعاليات اجتماعية غير مرخص لها والإساءة إلى المرشد الإيراني الأعلى والتأمر بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة".

To rally world pressure on Iran's regime to prevent the execution of Navid Afkari, we call on all celebrities with a global following, especially sports stars, to please speak out. Time is of the essence.#DontKillNavidAfkari — UN Watch (@UNWatch) August 29, 2020

كما حكم بالسجن 54 و27 عاما على شقيقي نويد، وحيد وحبيب أفكاري لمشاركتهما في مظاهرات الاحتجاج في عام 2018.

ونددت منظمات حقوق الإنسان بالأحكام الصادر بحق أفكاري وشقيقيه.

المصدر: RT + وكالات