كورونا يقضي على شقيقة إيفو موراليس

توفيت يوم أمس الأحد، إستر موراليس الشقيقة الكبرى للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة ABI، اليوم، إنه تم إدخال المريضة البالغة من العمر 70 عاما، إلى مستشفى أورورو كوريا، في 9 أغسطس.

وفي تغريدة على "تويتر"، أكد موراليس وفاة شقيقته. وقال: "كانت أما للجميع. أقدم أحر تعازي. أتمنى أن ترقد بسلام".

Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron. pic.twitter.com/5lc3Tu0OPi — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 16, 2020

وذكر الرئيس البوليفي السابق، أن جنازة شقيقته إستر، ستقام في مسقط رأسها مدينة أورينوكا.

المصدر: إزفيستيا