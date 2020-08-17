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كورونا يقضي على شقيقة إيفو موراليس

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كورونا يقضي على شقيقة إيفو موراليس
Reuters
الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس
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توفيت يوم أمس الأحد، إستر موراليس الشقيقة الكبرى للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة ABI، اليوم، إنه تم إدخال المريضة البالغة من العمر 70 عاما، إلى مستشفى أورورو كوريا، في 9 أغسطس.

وفي تغريدة على "تويتر"، أكد موراليس وفاة شقيقته. وقال: "كانت أما للجميع. أقدم أحر تعازي. أتمنى أن ترقد بسلام".

وذكر الرئيس البوليفي السابق، أن جنازة شقيقته إستر، ستقام في مسقط رأسها مدينة أورينوكا.

المصدر: إزفيستيا

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