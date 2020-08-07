الصحة البرازيلية: حصيلة الوفيات بكورونا تقترب من 100 ألف

كشفت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الخميس إنه تم تسجيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1237 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وطبقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل 2912212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) ارتفعت إلى 98493 حالة، في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز