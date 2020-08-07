الصحة البرازيلية: حصيلة الوفيات بكورونا تقترب من 100 ألف
Reuters Ueslei Marcelino
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كشفت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الخميس إنه تم تسجيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1237 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل 2912212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.
وذكرت الوزارة أن الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) ارتفعت إلى 98493 حالة، في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
المصدر: رويترز